اتحاد الكرة يؤكد ما نشره"الوفد" بشأن زيادة راتب حسام البدري

أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، على ما نشرته بوابة الوفد، بشأن طلب حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، زيادة راتبه.

وقال محمد علي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد، " حسام البدري لم يطلب زيادة في عقده ولكن هناك زيادة سنوية مقررة في عقده مع اتحاد الكرة.

وكان بوابة الوفد انفردت بطلب حسام البدري بزيادة راتبه، حسام البدري يطلب زيادة راتبه بعد الفوز على توجو

وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، طلب زيادة راتبه، عقب الفوز على توجو، بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس

أمم أفريقيا في الكاميرون.

قال المصدر إن حسام البدري طلب زيادة راتبه من مجلس إدارة اتحاد الكرة طبقًا للعقد المبرم، بالإضافة إلى صرف مكافآت المباريات السابقة طبقًا للائحة، وهما مباراتي كينيا وجزر القمر، حيث انتهتا بالتعادل.

خاض حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، 4 مباريات مع الفراعنة منذ توليه المسئولية في 19 سبتمبر 2019 عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري، منهما مباراتين وديتين قبل بداية مشوار التصفيات، لم يحقق خلالها أي فوز منذ ما يقارب 422 يومًا بما يعادل عامًا وشهرًا وثلاثة أسابيع وخمسة أيام.

رغم البداية غير المتوقعة لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، في تصفيات بطولة أمم

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أفريقيا 2021 بالكاميرون، والتعادل أمام كينيا وجزر القمر، فإن المدير الفني يطالب بزيادة راتبه وصرف مكافآت، عقب أول فوز له في مباراة توجو.

رفع منتخب مصر رصيده إلى 5 نقاط في

صدارة المجموعة بالتساوي مع جزر القمر، فيما تجمد رصيد توجو عند نقطة وحيدة تتزيل بها المجموعة، ويحل منتخب كينيا بالمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بعد انتهاء الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

ويتجدد اللقاء بين مصر وتوجو يوم 17 نوفمبر المقبل بالجولة الرابعة على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، حيث يصعد المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعته، وهو ما يسهِّل مهمة الفراعنة في التأهل.

يذكر أن حسام البدري يحصل على 750 ألف جنيه شهريًا من اتحاد الكرة، بعد انتهاء فترة تخفيض الرواتب في اتحاد الكرة بسبب جائحة كورونا، كما كان المدير الفني قد بادر بالتنازل عن نسبة 25% من راتبه خلال توقف النشاط، قبل استعادة راتبه كاملًا مع استئناف النشاط الرياضي في مصر