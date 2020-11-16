سحر عبد الحق: تدريبات منتخبي الكرة النسائية تسير بشكل جيد..وجاري تكوين منتخب الناشئات

أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية، أن تدريبات منتخب مصر للكرة النسائية تسير بشكل جيد.

وأوضحت سحر عبد الحق، أن أعضاء الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني، بذلوا أقصي ما لديهم خلال المعسكر المفتوح المقام حاليا من أجل إعداد المنتخبين الأول وتحت 20 سنة، استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية

وتصفيات كأس العالم.وأضافت،أن هناك خامات مبشرة في منتخب الآنسات، وكذلك توجد خبرات جيدة في المنتخب الأول، مؤكدة أن الجهاز الفني وضع برنامج تدريبي مكثف للوصول بهن لأعلي المستويات وتاهيلهن للمستوى الدولي.وكشفت، أنه جاري تكوين منتخب للناشئات تحت 17 عامًا، وكذلك منتخبات لمختلف الاعمار السنة لتوفير قاعدة جيدة ونواةللمنتخب الأول .واختتم المنتخب تجمعه الثاني خلال المعسكر المفتوح، وحرص أحمد رمضان علي إقامة تقسيمة بين اللاعبات في المنتخبين، واستطاع الوقوف علي مستوي الجميع، وعقد معهن جلسة تحفيزية.ويحصل اللاعبات علي راحه غدا الاثنين على أن يبدأ التجمع الثالث يوم الثلاثاء .وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مهند مجدي بعمل قياسات لنسب الدهون والعضلات ووزن العظام، وأجرى لهن تحاليل شاملة بهدف وضع برنامج تغذية متكامل لبناء الاجسام والحصول علي افضل اداء رياضي بناء علي احدث الأساليب العلمية .