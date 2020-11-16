وكيل فخر الدين بن يوسف يكشف كواليس عودة موكله للإسماعيلي

كشف خالد سليمان، وكيل أعمال فخر الدين بن يوسف، لاعب نادي
وقال خالد سليمان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " رغبة فخر الدين بن يوسف كانت هي اللعبلفريق الإسماعيلي منذ البداية".
وتابع: "فخر بن يوسف لم يوقع للمصري والأمر اقتصر على مفاوضات بين الطرفين فقط".
وأتم: "عقد بن يوسف مع الإسماعيلي موسم قابل للتجديد ولا يوجد بالعقد شرط جزائي".
كشف خالد سليمان، وكيل أعمال فخر الدين بن يوسف، لاعب نادي
وقال خالد سليمان "بالفعل كان هناك اهتمام من قبل بعض المسئولين داخل نادي الزمالك وتم التواصل معي من أجل معرفة رغبات اللاعب". وتابع: "ولكن المفاوضات لم تطور إلى مرحلة الجدية ولكن كان هناك مرحلة من جث النبض تحسبًا لضم اللاعب ولكن فخر الدين أصبح لاعبًا في صفوف الإسماعيلي وهو يفضل الاستمرار مع الدروايش".
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