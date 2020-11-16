أحمد بلال: "عبدالله السعيد ملهوش دور مع منتخب مصر "

علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مستوى وأداء عبدالله السعيد، صانع ألعاب نادي بيراميدز، خلال اللقاءات الماضية وأخرها أمام توجو أمس السبت في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "عبدالله السعيد من وجهة نظري أصبح بلا دور مع منتخب مصر في الوقت الجاري وخاصة

في لقاء أمس".

وأوضح: "مشوفتش أي دور أو أي دور فعال لعبدالله السعيد سواء هجوميًا أو دفاعيًا طوال مباراة منتخب مصر وتوجو".

وأتم: "أعتقد أن البدري يجب أن يغير وجهة نظره في عبدالله السعيد ويوفر البدائل أمثال محمد مجدي أفشة أو البحث عن حلول أخرى".

كما علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، سوء أداء

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المنتخب خلال اللقاءات الماضية وأخرها أمام توجو.

وأكد أحمد بلال "حسام البدري برئ تمامًا من سوء الأداء الذي يعاني منه منتخب مصر في الفترة الماضية فالجهاز الفني عمل اللي عليه". وتابع: "سبب تدهور أداء المنتخب من اللاعبين وعليهم تحسين أداءهم وتطوير مستواهم من أجل تحقيق الفوز وتقديم أداء ممتع للمشاهد والجماهير والجيل الخالي لا يقارن نهائيًا بجيل 2006".

وأتم: "هل من المفروض أن يقوم حسام البدري بتعليم اللاعبين كيفية الاستلام والتسلم وتسديد الكرة، ومن وجهة نظري أن البدري والجهاز الفني برئ تمامًا من سوء الأداء والمستوى".