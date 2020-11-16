أحمد بلال : مصطفي محمد الأحق بقيادة هجوم منتخب مصر

اختار أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، المهاجم لمركز رأس حربة تشكيل منتخب مصر في الفترة المقبلة.
وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى محمد هو الأحق بقيادة هجوم منتخب مصر في تلك الفترةوذلك بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب".
وتابع: "أتحدث دائمًا بحيادية كبيرة ومصطفى محمد هو الأحق بالمشاركة أساسيًا لو أنا المدير الفني لمنتخب مصر"
كما علق أحمد بلال، على مستوى وأداء مصطفى محمد خلال لقاء الفراعنة أمام توجو، أمس السبت،
وأكد بلال : "مصطفى محمد مهاجم جيد في ألعاب الهواء ولكن يحتاج إلى تطوير بعض الجوانب الفنية سواء إمكانياته الفردية أو اللعب على الأطراف".
وتابع: "مصطفى محمد لاعب جيد ولكن أيضًا أحمد حسن كوكا يجب أن يحصل على فرصة من أجل الحكم عليه".
وأتم: ": "البدري لو كان لاعب كوكا على حساب مصطفي محمد الزملكاوية مكنوش هيسبوه".
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