استقالة رئيس نادي الرجاء المغربي

قرر جواد الزيات رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي، الاستقالة من منصبه.

كشفت التقارير المغربية أن جواد الزيات أبلغ أعضاء مجلس إدارة النادي، قرار استقالته، خلال اجتماعهم الطارئ أمس الأحد.

وأضافت التقارير أن مجلس إدارة الرجاء المغربي حاولوا اثناء الزيات عن قراره، والعدول عنه، لكن أصر الأخير على الاستقالة بشكل نهائي من رئاسة النادي.

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وكان الرجاء حقق بطولة الدوري المغربي، ووصول إلى نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وأقصى الزمالك، نظيره الرجاء، من دوري الأبطال خلال مواجهتهما بنصف النهائي البطولة الأفريقية، بعد الفوز عليه بنتيجة ٤-١ مجموعة المباراتين.