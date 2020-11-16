سفير مصر بتوجو يوضح ترتيبات استضافة بعثة المنتخب

كشف حسام حسين، سفير مصر في توجو، عن الترتيبات الخاصة ببعثة منتخب مصر في فندق الإقامة وملعب المباراة الذي سيستضيف لقاء المنتخبين المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا.

وأكد حسام حسين في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على

قناة "النهار": " سيتم تجهيز ملعب مباراة مصر وتوجو بتكييفات محمولة لعدم توافر أجهزة تكييف في غرف الملابس".

وتابع: "تم التنبيه على اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بكافة الإجراءات الاحترازية والمسافة بين الفندق وملعب المباراة لن تستغرق أكثر من 20 دقيقة".

كما كشف حسام حسين، سفير مصر في توجو، موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض المباراة أمام توجو المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا.

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وأكد حسام حسين "بعثة منتخب مصر ستغادر توجو في تمام العاشرة مساء بتوقيت توجو، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة". وأتم: "البعثة ستصل مصر حوالي السادسة صباح يوم الأربعاء على متن طائرة خاصة".