 بلجيكا تتخطى إنجلترا وتحافظ على صدارة مجموعتها 

هزم منتخب بلجيكا ضيفه المنتخب الإنكليزي بثنائية نظيفة اليوم الأحد لحساب الجولة الخامسة ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.



وسجل للفائز يوري تيليمانس 10، ودرايس ميرتينز 24.



وصار رصيد المنتخب البلجيكي 12 نقطة بالصدارة متقدماً على الدانمارك التي فازت على أيسلندا 2-1، بفارق نقطتين بانتظار الجولة السادسة والأخيرة التي سيتقابل المنتخبان فيها لحسم صدارة المجموعة وبطاقة التأهل إلى نصف النهائي.



وثأرت بلجيكا من الخسارة 1-2 امام منتخب "الاسود الثلاثة" في وبمبلي في الجولة الثالثة، فيما مني الاخير بهزيمة ثانية تواليًا في البطولة القارية بعد اولى مفاجئة امام الدنمارك (صفر-1) في الجولة السابقة.



وغاب عن اللقاء على ملعب "كينغ باور" في لويفن شرق العاصمة بروكسل، كل من المدافعين هاري ماغواير وريس جيمس بعد طردهما من مباراة الدنمارك.



وقاد المدرب الاسباني روبرتو مارتينيس في مباراته الخمسين على رأس الحهاز الفني، بلجيكا الى الفوز الحادي عشر تواليًا على ارضها في المباريات الرسمية، وبقي المنتخب من دون هزيمة في آخر 28 مباراة رسمية على ارضه، إذ تعود آخر هزيمة الى المباراة امام المانيا عام 2010.



وافتتح تيليمنس لاعب ليستر سيتي الانكليزي التسجيل بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس جوردان بيكفورد (10).



وأتيحت بعدها فرصتان لانكلترا لمعادلة النتيجة عندما وصلت عرضية الى جاك غريليش داخل المنطقة عن الجهة اليمنى أبعدها توبي ألدفيرلد (11)، قبل أن يبعد روميلو لوكاكو ببراعة برأسه كرة من على خط المرمى من رأسية لهاري كاين (12).



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وضاعف ميرتينز ابن مدينة لويفن ولاعب نابولي الايطالي تقدم حاملة برونزية مونديال 2018 بضربة حرة متقنة رائعة على يمين بيكفورد، تحصل عليها كيفن دي بورين إثر عرقلة من ديكلان رايس (24).



وستفتقد بلجيكا الى جهود اكسيل فيتسل الذي خاض مباراته الدولية رقم 110، امام الدنمارك بسبب تراكم البطاقات.



وفي المباراة الأخرى، حققت الدانمارك فوزًا قاتلاً 2-1 على آيسلندا وأبقت آمالها حية، بهدفين من ركلة جزاء لكريستيان اريكسن.



وشهدت المباراة نكسة للدانمارك بعد تعرض حارسها كاسبر شمايكل لاصابة قوية في رأسه اثر اصطدام مع البرت غودونسدون مع نهاية الشوط الاول، ما أدى الى استبداله، ومن غير الواضح ما إذا سيكون جاهزًا للمباراة في بلجيكا.



وسجل اريكسن هدف التقدم لأصحاب الارض من ركلة جزاء (12)، قبل أ تعادل ايسلندا عن طريق كيارتانسون (85) ما كان سيضع بلجيكا في المربع الذهي قبل أن يسجل لاعب إنتر هدف الفوز من علامة الجزاء أيضًا في الوقت القاتل (90+2).

المصدر: بي إن سبورت