اقتربت إيطاليا من التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بفوزها على ضيفتها بولندا 2-0 يوم الأحد في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول.



وسجّل جورجينيو متوسط ميدان تشيلسي الإنكليزي هدف إيطاليا الأول من ركلة جزاء (27)، ثم أضاف البديل بيراردي الهدف الثاني في الوقت القاتل (83)، مستغلاً طرد غورالسكي لتلقيه الإنذار الأصفر الثاني (77).



ودخلت إيطاليا المواجهة كثالثة للمجموعة عقب فوز هولندا على البوسنة والهرسك 3-1 لكنها قفزت إلى الصدارة وبات مصير تأهلها إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بين يديها، إذ يكفيها الفوز في المرحلة الأخيرة على منتخب البوسنة والهرسك متذيل الترتيب.



وأصبح رصيد إيطاليا تسع نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن هولندا الثانية واثنتين عن بولندا الثالثة فيما يقبع منتخب البوسنة والهرسك في المركز الأخير بنقطتين.



وأبقت إيطاليا على سجلها الخالي من الهزائم للمباراة الحادية والعشرين توالياً، بينها سلسلة من 11 فوزاً متتالياً (إنجاز قياسي للمنتخب)، وانتزعت فوزها الثاني في المجموعة بغياب مدربها روبرتو مانشيني لإصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أبعد أيضاً الهداف تشيرو إيموبيلي عن تشكيلة غاب عنها العديد من العناصر مثل قطبي الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني.



وأثمر الضغط الإيطالي عن هدف التقدم الذي سجله لورنتسو إنسينيي، لكن الفرحة لم تكتمل لأن الحكم ألغاه بداعي التسلل على على أندريا بيلوتي (20).

لكن "الأتسوري" عوّض ذلك وافتتح التسجيل في الدقيقة 27 من ركلة جزاء نف إيطاليا تقترب من التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.



اقتربت إيطاليا من التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بفوزها على ضيفتها بولندا 2-0 يوم الأحد في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول.



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وسجّل جورجينيو متوسط ميدان تشيلسي الإنكليزي هدف إيطاليا الأول من ركلة جزاء (27)، ثم أضاف البديل بيراردي الهدف الثاني في الوقت القاتل (83)، مستغلاً طرد غورالسكي لتلقيه الإنذار الأصفر الثاني (77).



ودخلت إيطاليا المواجهة كثالثة للمجموعة عقب فوز هولندا على البوسنة والهرسك 3-1 لكنها قفزت إلى الصدارة وبات مصير تأهلها إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بين يديها، إذ يكفيها الفوز في المرحلة الأخيرة على منتخب البوسنة والهرسك متذيل الترتيب.



وأصبح رصيد إيطاليا تسع نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن هولندا الثانية واثنتين عن بولندا الثالثة فيما يقبع منتخب البوسنة والهرسك في المركز الأخير بنقطتين.



وأبقت إيطاليا على سجلها الخالي من الهزائم للمباراة الحادية والعشرين توالياً، بينها سلسلة من 11 فوزاً متتالياً (إنجاز قياسي للمنتخب)، وانتزعت فوزها الثاني في المجموعة بغياب مدربها روبرتو مانشيني لإصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أبعد أيضاً الهداف تشيرو إيموبيلي عن تشكيلة غاب عنها العديد من العناصر مثل قطبي الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني.



وأثمر الضغط الإيطالي عن هدف التقدم الذي سجله لورنتسو إنسينيي، لكن الفرحة لم تكتمل لأن الحكم ألغاه بداعي التسلل على على أندريا بيلوتي (20).



لكن "الأتسوري" عوّض ذلك وافتتح التسجيل في الدقيقة 27 من ركلة جزاء نفذها جورجينيو بعد خطأ في المنطقة المحرمة من غريغور كريشوفياك على بيلوتي.



وأضاف دومينيكو بيراردي الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من إنسينيي (84). ذها جورجينيو بعد خطأ في المنطقة المحرمة من غريغور كريشوفياك على بيلوتي.



وأضاف دومينيكو بيراردي الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من إنسينيي (84).

المصدر: بي إن سبورت