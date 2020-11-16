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هولندا تنتصر وتنعش آمالها بالتأهل للمربع الذهبي بدوري الأمم الأوروبية

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حافظ المنتخب الهولندي على آماله في التأهل إلى المربع الذهبي من دوري الأمم الأوروبية بفوزه على ضيفه البوسني بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات المجموعة الأولى في المستوى الأول. 
 

وافتتح لاعب الإنكليزي جورجينيو فينالدوم التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة، قبل أن يعود اللاعب ذاته مضيفاً الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشرة. 
 

وعزّز مهاجم ليون الفرنسي ممفيس ديباي تقدم الطواحين بهدف ثالث في الدقيقة الخامسة والخمسين، فيما حمل هدف الضيوف الوحيد توقيع اللاعب سمايل بريفلياك في الدقيقة الثالثة والستين. 
 

وصار رصيد هولندا 8 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن بولندا واثنتين عن إيطاليا. 

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