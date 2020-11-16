الامارات | إيغور: أنا وكايو وسواريز محظوظون باللعب مع الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إيغور: أنا وكايو وسواريز محظوظون باللعب مع الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمنى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو، أن يكرر الشارقة، خلال الموسم الحالي 2020-2021، سيناريو فوزه بلقب دوري الخليج العربي الذي حققه في الموسم قبل الماضي، مشدداً على أنهم في الشارقة يعملون بروح الفريق الواحد، وأنهم كلاعبين يبذلون كل ما لديهم لتقديم الأفضل.

وقال إيغور، الذي جدد الشارقة عقده أخيراً وقام بتحسينه، لـ«الإمارات اليوم»: «أنا وكايو لوكاس وويلتون سواريز محظوظون باللعب معاً في الشارقة، ونسعى معاً إلى إمتاع أنفسنا أولاً بلعب الكرة، ونحاول دائماً أن نتحدث مع بعض أكثر، ونتناقش كثيراً عن المباريات المقبلة والسابقة».

واستعاد إيغور في الفترة الأخيرة مستواه السابق، وتمكن مع بقية زملائه اللاعبين من قيادة فريقه للفوز في جميع مبارياته السابقة، أمام الفجيرة والوحدة والظفرة والعين والجزيرة، وتصدّر ترتيب فرق الدوري بحصد العلامة الكاملة 15 نقطة.

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• الأجواء الجميلة في النادي تجعلني أقدّم الأفضل في كل مباراة.

• لقب الدوري أصبح من الماضي، الآن نلعب في موسم مختلف في أي شيء.

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