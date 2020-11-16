الامارات | «دفاع وهجوم» النصر الأقوى منذ 20 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع وهجوم» النصر الأقوى منذ 20 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق النصر في تغيير صورته التي ظهر بها طوال السنوات الماضية، وحقق خلال الجولات الخمس الأولى من النسخة الحالية لدوري الخليج العربي أفضل بداية منذ 20 عاماً، إذ نجح في حصد 13 نقطة من خمس مباريات، بعد أن فاز في أربع مباريات وتعادل في واحدة، ليواصل عدم تلقيه أي خسارة منذ أن بدأ فترة الإعداد في يوليو الماضي، كما اختلف النصر عن الموسم الماضي في الجانبين الدفاعي والهجومي ليحقق الانطلاقة المثالية له هذا الموسم.

وكان النصر قد حقق أعلى عدد نقاط له موسم 2000-2001 أي منذ 20 عاماً بعد أن كان جمع 12 نقطة، وحصد النصر 11 نقطة في ثلاثة مواسم متباعدة، وهي 2002-2003، 2012-2013، 2015-2016، ثم اختلفت البدايات مع اختلاف المدربين ليصل العميد إلى الرقم الأبرز له في الموسم الجاري، بعد أن حصل على 13 نقطة في أول خمس جولات.

وبالنظر إلى المواجهات الخمس الأولى التي خاضها النصر الموسم الجاري ومقارنتها بالموسم الماضي، نجد أن الفريق اختلف بشكل كامل على الجانبين الدفاعي والهجومي، وأيضاً عدد النقاط، حيث كان الموسم الماضي قد جمع 10 نقاط، بعد أن خسر أمام عجمان وتعادل أمام الوصل وفاز في ثلاث مباريات، لكن في الموسم الجاري فاز في أربع مباريات أمام كل من خورفكان والوصل وعجمان وحتا، وتعادل مع الجزيرة ليواصل مطاردته للشارقة على صدارة دوري الخليج العربي.

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وكان مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين في الجانب الهجومي، وهم تيغالي قادماً من الوحدة، ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز، واللاعب ضياء سبع، وهو ما زاد من الفعالية الهجومية ليحرز الفريق 11 هدفاً، مقابل ستة أهداف في الفترة نفسها من الموسم الماضي، وفي الجانب الدفاعي تلقى الفريق خمسة أهداف الموسم الماضي، لكنه نجح في تطوير العمل الدفاعي خلال هذا الموسم ليستقبل هدفاً واحداً في المباريات الخمس.

• استقبل النصر خمسة أهداف في أول خمس جولات بالموسم الماضي، لكنه تلقى هدفاً واحداً في الموسم الجاري.

للإطلاع على النقاط التي حصل عليها النصر في أول 5 جولات منذ 20 عاماً ونتائج النصر في أول 5 جولات، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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