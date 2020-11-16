الامارات | 203 نقاط في مباراة الوحدة وبني ياس بدوري السلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 203 نقاط في مباراة الوحدة وبني ياس بدوري السلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق الوحدة انتصاراً صعباً على ضيفه بني ياس، بفارق نقطة واحدة وبنتيجة «102-101» في مباراة أقيمت أول من أمس لحساب الأسبوع الثالث ضمن منافسات الدور التمهيدي من الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، وشهدت تسجيل الفريقين 203 نقطة.
وسجلت الجولة نفسها ولحساب المجموعة الثانية ذاتها تحقيق الظفرة انتصاراً عريضاً على العين «71-35» بصالة نادي الجزيرة.
وفي المجموعة الأولى، ابتسمت الأرض لأصحابها، عقب فوز البطائح على النصر «74-66»، وشباب الأهلي على الوصل «78-68».
واعتلى البطائح صدارة مجموعته الأولى بخمس نقاط، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الوصيف، يليه الشارقة والوصل والنصر في المركز الثالث بثلاث نقاط لكل منهم، فيما تصدر الظفرة والوحدة المجموعة الثانية بنقطتين.
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