الامارات | موسم حسن زهران ينتهي مع عجمان بعد إصابة «الركبتين»

شكرا لقرائتكم خبر عن موسم حسن زهران ينتهي مع عجمان بعد إصابة «الركبتين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب نادي عجمان، طارق صادق، إن الموسم الكروي الحالي بالنسبة للمدافع حسن زهران، قد انتهى في أعقاب الإصابة التي تعرض لها في مباراة النصر بالجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وأجرى على أثرها عملية جراحية في الأسبوع الماضي.

وكان زهران قد سقط على الأرض في كرة مشتركة مع أحد مهاجمي العميد، وأُجبر بسببها على مغادرة أرض الملعب والتوجه مباشرة إلى المستشفى.

وأكدت الفحوص الطبية أن اللاعب بحاجة لإجراء عملية جراحية مزدوجة في مفصلي الركبتين اليمنى واليسرى، أجريت له في أحد مستشفيات أبوظبي.

وأضاف طبيب عجمان لـ«الإمارات اليوم»: «عودة حسن زهران للملاعب بحاجة إلى فترة طويلة، لأن الإصابة لم تكن في ركبة واحدة، بل للأسف في الاثنتين معاً، وتلك الإصابة لم يسبق أن تعرض لها أي لاعب كروي على مدار التاريخ، وأيضاً لا تحدث لأي شخص عادي، وهذا ليس كلامي فقط، بل إنه كان بإجماع العديد من الأطباء الذين باشروا علاج اللاعب، والفريق الطبي الذي أجرى له العملية الجراحية». وأوضح: «الإصابة حدثت في عظمي الركبة، أو ما نسميه «صابونة الركبة»، وللأسف جاءت نتيجة سقوط اللاعب على الأرض في كرة مشتركة، ولم يكن لمهاجم النصر أي دخل فيها، وللحقيقة هي إصابة (قدرية) في المقام الأول، وسيكون اللاعب بحاجة لفترة طويلة من العلاج والتأهيل سيكون من الصعب معهما، بل من المستحيل، أن يلحق بالموسم الجاري». وأعرب طارق صادق عن أسفه لما حدث للمدافع حسن زهران من تلك الإصابة، مشيراً إلى أن اللاعب من العناصر الأساسية في تشكيلة عجمان، مؤكداً في الوقت ذاته قدرة اللاعب على العودة لما كان عليه قبل تلك الإصابة.

وعن موعد عودة المصابين لتشكيلة عجمان مجدداً، قال: «هناك جهود كبيرة يبذلها الفريق الطبي في النادي على مدار اليوم لسرعة إكمال علاج المصابين، اذ تراوح معدلات عمل الفريق الطبي يومياً ما بين ست وسبع ساعات لإكمال علاج حالات الإصابة بين اللاعبين». وكان عدد حالات الإصابات في نادي عجمان، قد ارتفع بعد مباراة بني ياس إلى 10 لاعبين، بعد انضمام الغاني وليم أوسو إلى القائمة.

وذكر طارق صادق قائلاً: «سعد سرور أصبح جاهزاً بنسبة 100% لمباراة الوحدة السبت المقبل، في الجولة السادسة من بطولة الدوري، وكذلك المحترفان وليم أوسو وديغو، وهناك احتمالات أيضاً أن ينضم إليهما المدافع وليد اليماحي، وتقديرات مشاركة هذا الثلاثي تخضع حالياً للرؤية الفنية للمدرب أيمن الرمادي».

وتابع: «راشد حسن شارك في بعض الفترات لمباراة الفجيرة في كأس الخليج العربي، وهناك جهود تُبذل مع المدافع عبدالله صالح، وستكون عودته قريباً للملاعب».

وأكد طارق صادق أنه كانت هناك تقديرات لدينا في نادي عجمان، بإمكانية تعرض بعض اللاعبين للإصابة في بداية الموسم، لأسباب عدة، أهمها انقطاع اللاعبين لفترة طويلة عن التدريبات بسبب جائحة «كورونا»، وقلة فترة الإعداد عطفاً على الفترة الزمنية التي زادت على الأشهر الأربعة.

وقال: «لا أتوقع أن تكون الإصابات بهذا الشكل داخل صفوف عجمان أو في بقية الأندية خلال الفترات المقبلة، بعدما بدأ اللاعبون يستعيدون جاهزيتهم الفنية والبدنية».

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وكان فريق عجمان قد عاود أمس تدريباته بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة يومين عقب مباراة الفجيرة في كأس الخليج العربي بنتيجة 1-2، ليودّع المسابقة رسمياً.

مشاركات حسن زهران مع عجمان

■ المواسم: 4

■ عدد المشاركات في الدوري: 49 مباراة.

■ الأهداف: 3

■ البطاقات الصفراء: 16

■ البطاقات الحمراء: 4

■ إجمالي دقائق اللعب: 3769

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