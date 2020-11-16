الامارات | لاعبو منتخب الترايثلون ينتزعون المراكز الأولى في سباق حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب الترايثلون ينتزعون المراكز الأولى في سباق حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر لاعبو منتخب الترايثلون على المراكز الأولى في سباق حتا للترايثلون الجمعة، وسط مشاركة أكثر من 350 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الجنسيات والأعمار.

وقال بيان صحافي: «أحرز اللاعب محسن حسن آل علي المركز الأول على المجموع العام في مسافة السبرينت على المواطنين، فيما حقق عمر كاظم المركز الثاني وعوض الهاملي المركز الثالث».

وذكر البيان: «حقق أحمد الفهيم المركز الأول على المواطنين في مسافة الأولمبيك، وأحرزت أسماء الجناحي المركز الأول على المواطنات في مسافة السبرينت، وأحرز سيف السماحي المركز الأول على المواطنين في مسافة سوبر اسبرينت، وجاء في المركز الثاني علي الكندي، وكان المركز الثالث من نصيب حمدان الكندي».

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وأشادت جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون بالتنظيم واتباع جميع المتسابقين التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الجمعية أن السباق لاقى إقبالاً كبيراً من مختلف الفئات والجنسيات.

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