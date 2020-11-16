- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فوز النصر وشباب الأهلي والجزيرة والشارقة في ربع نهائي كأس اليد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت أندية النصر وشباب الأهلي والشارقة والجزيرة مقاعدها في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة اليد، المؤجلة لمرحلة الرجال لموسم 2019-2020، عقب تخطيها أول من أمس، عقبة دور الثمانية، بفوز النصر على بني ياس «34-20»، وشباب الأهلي على العين «28-21»، والشارقة على مليحة «29-17»، والجزيرة على الوصل «28-27».
وضرب النصر موعداً مع شباب الأهلي غداً في أولى مواجهات المربع الذهبي، والشارقة والجزيرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | فوز النصر وشباب الأهلي والجزيرة والشارقة في ربع نهائي كأس اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.