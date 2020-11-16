الامارات | طائرة النصر تحسم الديربي أمام شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة النصر تحسم الديربي أمام شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق النصر فوزاً ثميناً على ضيفه شباب الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أول من أمس، ضمن الجولة الأولى لدوري الرجال للكرة الطائرة، ليرد «العميد» الدين، حيث كان «فرسان دبي» تأهل على حساب النصر لنهائي كأس نائب رئيس الدولة، الذي ظفر به الفريق الأسبوع الماضي على حساب الجزيرة في المباراة النهائية.

وكانت بقية مباريات الجولة التي أقيمت يوم الجمعة شهدت فوز العين على الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي» بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وفاز عجمان على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، وحسم الوصل لقاءه أمام الظفرة بثلاثة أشواط نظيفة، بينما أجلت اللجنة المنظمة لقاء حتا وبني ياس، تطبيقاً لبروتوكول الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا».

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