الامارات | أزمة غيابات في العين قبل موقعة الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة غيابات في العين قبل موقعة الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف فريق العين تحضيراته، مساء اليوم، على استاد خليفة بن زايد، استعداداً لمواجهة الوصل في وقت يعاني أزمة حادة من الغيابات بداعي الإصابة والإيقاف، قد تمتد لتشمل غياب ثمانية لاعبين، من بينهم الأجانب الأربعة، وذلك لأسباب مختلفة، ما سيفرض على الفريق واقعاً صعباً، لكن في الوقت نفسه لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز لتعويض النقاط التي فقدها في الجولات الماضية.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم» إن الموقف حول الغيابات لايزال غير واضح بشكل كامل، وإنهم ينتظرون استئناف التدريبات، اليوم، إلى جانب عودة اللاعبين من الاستحقاقات الدولية، للتعرف أكثر إلى جاهزية الفريق، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستظهر مدى جاهزية بعض المصابين، ومن بينهم المدافع محمد شاكر والمهاجم ويلسون إدواردو.

ويلتقي «الزعيم»، الجمعة المقبلة، مع مضيفه الوصل في مهمة محفوفة بالمخاطر، إذ سيكون الفريق مطالباً بالتعامل مع الغيابات المؤثرة في صفوفه، في وقت يكافح الفريق لتغيير الصورة التي ظهر بها منذ بداية الموسم على مستوى الدوري، والتي امتدت لكأس الخليج العربي، المسابقة التي ودعها من الدور الأول على يد خورفكان بالخسارة 2-4 في مجموع المباراتين.

ويفقد الفريق جهود مهاجمه الأبرز، الدولي التوغولي لابا كودجو، بسبب بروتوكول «كوفيد 19»، الذي يفرض عليه الدخول في حجر صحي إلزامي لمدة 14 يوماً بعد عودته إلى أبوظبي قادماً من مصر، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات الأمم الإفريقية، وهو الغياب الذي قد يستمر حتى مطلع ديسمبر المقبل، في حال عاد اللاعب متأخراً من القاهرة.

وعلى صعيد الغياب بداعي الإيقاف، تشمل القائمة الغيابات المدافع الياباني، تسوكاسا شيوتاني، لتراكم البطاقات الصفراء، بعد نيله الإنذار الثالث في الموسم الحالي، في لقاء خورفكان بكأس الخليج، الجمعة الماضي، كما سيغيب المدافع البرازيلي إيريك، بداعي الإيقاف أيضاً لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة في اللقاء نفسه. وتمتد القائمة لتشمل لاعب الوسط الدولي، الكازاخستاني إسلام خان، الذي تعرض للإيقاف المؤقت من جانب الاتحاد الآسيوي على خلفية عينة المنشطات الإيجابية التي ظهرت في اللاعب، عقب إحدى مباريات «الزعيم» في مسابقة دوري أبطال آسيا قبل بداية الموسم الحالي، إذ يستمر غياب اللاعب لحين نتيجة الفحص الثاني. وتشمل قائمة اللاعبين الغائبين بداعي الإصابة: الثنائي جمال معروف بسبب كسر في عظمة الشظية تعرض لها في البطولة الآسيوية، إلى جانب إسماعيل أحمد بعد خضوعه لجراحة في غضروف الركبة، في وقت لاتزال الرؤية غير واضحة حول عودة المهاجم الدولي، الأنغولي ويلسون إدواردو، للمشاركة بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال لقاء فريقه أمام الظفرة في الجولة الماضية، ولم يتضح أيضاً موقف المدافع محمد شاكر الذي أصيب بتمزق أربطة الكتف في اللقاء ذاته.

موقف الغيابات في العين

- التوغولي لابا كودجو: في «الحجر الصحي» بعد التحاقه بمنتخب بلاده.

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- الياباني تسوكاسا شيوتاني: إيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

- البرازيلي إيريك: إيقاف بسبب بطاقة حمراء في مباراة خورفكان.

- الأنغولي ويلسون إدواردو: إصابة في العضلة الخلفية.

- الكازاخستاني إسلام خان: إيقاف من الاتحاد الآسيوي.

- محمد شاكر: إصابة بتمزق في أربطة الكتف.

- جمال معروف: كسر في عظمة الشظية.

- إسماعيل أحمد: عملية في غضروف الركبة.

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