اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي-الامارات اليوم. 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودي

المنتخب الوطني - البحرين 18:00

تصفيات أمم إفريقيا

إسواتيني - الكونغو 17:00

مالاوي - بوركينا فاسو 17:00

زمبابوي - الجزائر 19:00

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موزمبيق - الكاميرون 20:00

غامبيا - الغابون 20:00

بوتسوانا - زامبيا 20:00

جنوب السودان - أوغندا 20:00

تصفيات أمم أوروبا 21 سنة

فرنسا - سويسرا 00:00

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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