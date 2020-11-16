الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - راتب
يرفض مدرب عربي سبق له تحقيق إنجازات، التفاوض على مبلغ راتبه الشهري خلال مفاوضاته مع ناديين، مؤكدا انه غير مستعجل على التعاقد وليس له رغبة بتخفيض سعره.
مقابلة
طلب مسؤول في نادي محترف من اللاعب الأجنبي التريث بإجراء مقابلة صحافية في الوقت الحاضر دون أن يوضح له السبب بل لحاجة في نفسه.
إحباط
يشعر اللاعب الدولي بحالة من الإحباط بسبب جلوسه في دكة البدلاء منذ بداية الموسم الكروي الحالي بعدما كان أساسيا في التشكيلة خلال المواسم الأخيرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.