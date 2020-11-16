الهديب والبحراني والطويل أبطال مبارزة الخبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف الثلاثي إبراهيم الهديب وعلي البحراني وحسين الطويل ذهب بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 20 عاما، التي أقيمت في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر، حيث حقق الهديب ذهبية سلاح الشيش، ونال البحراني ذهبية سلاح السايبر، فيما فاز الطويل بذهبية سلاح الابيه. وجاء ثانيا في سلاح الشيش حسن اليوسف، تلاه مهدي القروص ثالثا، ومحمد الدخيل في المركز الثالث مكرر. وحل ثانيا بسلاح السايبر عبدالله المنسف، تلاه محمد العمرو ثالثا، وعبدالرحمن الزهراني بالمركز الثالث مكرر. وحل ثانيا بسلاح السايبر عبدالله المنسف، تلاه محمد العمرو ثالثا، وعبدالرحمن الزهراني بالمركز الثالث مكرر. وفي منافسات سلاح الابيه جاء ثانيا نواف الخالدي، وحسن عابد ثالثا، وعمر العكاس بالمركز الثالث مكرر.

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