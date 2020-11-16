تتويج الفائزين ببطولة جمال الجواد العربي

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البطولة وأصحاب المركز الأولى:l بطولة المهرات أعمار سنة: المهرة دانة السيد لخالد السيد (مربط السيد للخيل العربية). بطولة المهرات (2-3 سنوات): المهرة (دارين السيد) لخالد السيد (مربط السيد للخيل العربية).

بطولة الأفراس: الفرس (قمر تي أس) لإسماعيل آل جالي (مربط الراك).

بطولة الأمهار أعمار سنة: المهر (سلطان الوشم) لبندر الغدير (مربط أم بي أو).

بطولة الأمهار (2-3 سنوات): المهر (دوسر السيد)، لخالد السيد (مربط السيد للخيل العربية).

بطولة فحول الخيل: (قابل العذبة) للأمير عبدالعزيز بن أحمد (مربط عذب).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج مستشار أمير منطقة مكة، وكيل محافظة جدة، الأمير سعود بن جلوي الفائزين بالمراكز الأولى ببطولة منطقة مكة المكرمة الدولية الـ11 لجمال الجواد العربي فئة (ب)، والتي أقيمت بمزرعة الصواري بمحافظة جدة.البطولة وأصحاب المركز الأولى:l بطولة المهرات أعمار سنة: المهرة دانة السيد لخالد السيد (مربط السيد للخيل العربية).

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