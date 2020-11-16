تحكيم سعودي لمباريات شرق آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام سعوديا للمشاركة في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 (شرق القارة) التي ستنطلق الأربعاء المقبل في الدوحة. ‏وشملت القائمة كلا من الدولي تركي الخضير حكما للساحة، والدوليين محمد العبكري وخلف زيد حكمين مساعدين. من جهته أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بأداء الحكام السعوديين وكفاءتهم الفنية، مبينا أن الظهور القاري للحكم السعودي يؤكد تميزه والثقة بإمكاناته العالية، معربا عن تمنياته للطاقم المشارك بالتوفيق. من جهته أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بأداء الحكام السعوديين وكفاءتهم الفنية، مبينا أن الظهور القاري للحكم السعودي يؤكد تميزه والثقة بإمكاناته العالية، معربا عن تمنياته للطاقم المشارك بالتوفيق.

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