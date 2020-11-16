شكرا لقرائتكم عصام مرعي: عبد الله جمعة أفضل ظهير أيسر فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن المنتخب الوطني يحتاج إلى المساندة خلال هذه المرحلة من أجل تحقيق الهدف والتأهل لكأس الأمم الأفريقية.

وقال مرعي فى تصريحات تلفزيونية إن الحفاظ على التشكيل الأساسي لمباراة الذهاب مهم فى لقاء العودة بسبب التجانس بين اللاعبين وطارق حامد سيعوض غياب عمرو السولية".

وأضاف: "انصح حسام البدري بمشاركة أيمن أشرف بدلا من أحمد فتوح أمام توجو ومع إحترامي للجميع عبد الله جمعة أفضل ظهير أيسر فى مصر".

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أكد نجم الزمالك السابق أن المنتخب الوطني نجح فى تحقيق الهدف من مباراة توجو رغم الظروف التى عاني منها خلال الفترة الماضية متابعا :" أداء المنتخب طبيعي فى ظل عملية الإحلال والتجديد التى يعيش فيها الفريق فى الوقت الحالى تحت قيادة فنية جديدة لحسام البدري بعد رحيل أجيري".

واختتم: "المنتخب تأثر بغياب صلاح فهو من أهم العناصر داخل الفريق ولكن حسام البدري نجح فى الخروج بالمكسب وتحقيق الثلاث نقاط".