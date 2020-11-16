شكرا لقرائتكم أحمد بلال يعترف: مصطفي محمد الأحق بقيادة هجوم منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختار أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، المهاجم لمركز رأس حربة تشكيل منتخب مصر في الفترة المقبلة قائلا:" مصطفى محمد هو الأحق بقيادة هجوم منتخب مصر في تلك الفترة وذلك بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب".
تحدث نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مستوى وأداء مصطفى محمد خلال لقاء الفراعنة أمام توجو، أمس السبت، في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.
وأكد "مصطفى محمد مهاجم جيد في ألعاب الهواء ولكن يحتاج إلى تطوير بعض الجوانب الفنية سواء إمكانياته الفردية أو اللعب على الأطراف
وتابع: "مصطفى محمد لاعب جيد ولكن أيضًا أحمد حسن كوكا يجب أن يحصل على فرصة من أجل الحكم عليه".
وأتم: ": "البدري لو كان لاعب كوكا على حساب مصطفي محمد الزملكاوية مكنوش هيسبوه".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال يعترف: مصطفي محمد الأحق بقيادة هجوم منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.