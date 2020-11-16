شكرا لقرائتكم سفير مصر في توجو: طارق مصطفي يصل الحادية عشر صباحا بعد تخلفه عن بعثة المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام حسين، سفير مصر في توجو، عن موعد وصول طارق مصطفى، المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر، إلى توجو بعد تخلفه عن مرافقة البعثة بسبب انتهاء في جواز سفره قائلا:" طارق مصطفى سيصل إلى توجو في الحادية عشر صباحا من أجل الانضمام إلى بعثة منتخب مصر".

وتحدث سفير مصر في توجو، عن الترتيبات الخاصة ببعثة منتخب مصر في فندق الإقامة وملعب المباراة الذي سيضهد لقاء المنتخبين المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا قائلا:" سيتم تجهيز ملعب مباراة مصر وتوجو بتكييفات محمولة لعدم توافر أجهزة تكييف في غرف الملابس".

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تابع: "تم التنبيه على اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بكافة الإجراءات الاحترازية والمسافة بين الفندق وملعب المباراة لن تستغرق أكثر من 20 دقيقة وبعثة منتخب مصر ستغادر توجو في تمام العاشرة مساء بتوقيت توجو، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة".

واختتم: "البعثة ستصل مصر حوالي السادسة صباح يوم الأربعاء على متن طائرة خاصة".