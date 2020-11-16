شكرا لقرائتكم وكيله: فخر الدين بن يوسف لم يوقع للمصري وتعاقده مع الإسماعيلي لمدة موسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف خالد سليمان، وكيل أعمال فخر الدين بن يوسف، لاعب نادي الإسماعيلي، عن كواليس عودة اللاعب التونسي إلى صفوف الدروايش بداية الموسم الكروي المقبل.
وقال خالد سليمان في تصريحات تلفزيونية " رغبة فخر الدين بن يوسف كانت هي اللعب لفريق الإسماعيلي منذ البداية".
وتابع: "فخر بن يوسف لم يوقع للمصري والأمر اقتصر على مفاوضات بين الطرفين فقط".
وأتم: "عقد بن يوسف مع الإسماعيلي موسم قابل للتجديد ولا يوجد بالعقد شرط جزائي".
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