شكرا لقرائتكم سفير مصر في توجو: السفارة توفر تكيفات محمولة في ملعب المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام حسين، سفير مصر في توجو، عن الترتيبات الخاصة ببعثة منتخب مصر في فندق الإقامة وملعب المباراة الذي سيضهد لقاء المنتخبين المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا، مؤكدًا فى تصريحات تليفزيونية: " سيتم تجهيز ملعب مباراة مصر وتوجو بتكييفات محمولة لعدم توافر أجهزة تكييف في غرف الملابس".

وتابع: "تم التنبيه على اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بكافة الإجراءات الاحترازية والمسافة بين الفندق وملعب المباراة لن تستغرق أكثر من 20 دقيقة".

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وكشف سفير مصر في توجو، عن موعد وصول طارق مصطفى، المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر، إلى توجو بعد تخلفه عن مرافقة البعثة بسبب انتهاء في جواز سفره، لافتًا إلى إنه سيصل في الحادية عشر صباح غدًا الإثنين من أجل الإنضمام إلى بعثة منتخب مصر.

وأنهى طارق مصطفى، مدرب عام منتخب مصر، إجراءات تجديد جواز سفره، ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفراعنة في توجو، بعدما فوجئ طارق مصطفى بانتهاء جواز سفره، قبل إقلاع الطائرة ليتخلّف عن السفر مع الفريق وينجح في الساعات الماضية في إنهاء إجراءات تجديده، على أن يلحق بالبعثة غدا.

وعن موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض المباراة أمام توجو، أكد السفير إن البعثة ستغادر توجو في تمام العاشرة مساء بتوقيت توجو، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة، على أن تصل مصر حوالي السادسة صباح يوم الأربعاء على متن طائرة خاصة.