شكرا لقرائتكم أحمد بلال: تخلف طارق مصطفى عن السفر مع المنتخب تهريج من الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، على أزمة عدم سفر طارق مصطفى، المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر، مع بعثة الفراعنة إلى توجو بسبب انتهاء جواز سفره قائلا:" الأمور الإدارية التى تدور في منتخب مصر الأول كوميدية وتدعوا للسخرية ويجب على الجهاز الإداري أن يكون قد استلم جوازات السفر واطلع عليها من أجل تجهيز كافة الأرواق ولكن هذا الأمر ساخر للغاية ومستغرب من تلك الأزمة وعدم سفر طارق مصطفى لتوجو بسبب جواز السفر تهريج".

وأكد أحمد بلال: "حسام البدري برئ تمامًا من سوء الأداء الذي يعاني منه منتخب مصر في الفترة الماضية فالجهاز الفني عمل اللي عليه وسبب تدهور أداء المنتخب من اللاعبين وعليهم تحسين أداءهم وتطوير مستواهم من أجل تحقيق الفوز وتقديم أداء ممتع للمشاهد والجماهير والجيل الخالي لا يقارن نهائيًا بجيل 2006".

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وأتم: "هل من المفروض أن يقوم حسام البدري بتعليم اللاعبين كيفية الاستلام والتسلم وتسديد الكرة، ومن وجهة نظري أن البدري والجهاز الفني برئ تمامًا من سوء الأداء والمستوى".

تابع بلال: "عبدالله السعيد من وجهة نظري أصبح بلا دور مع منتخب مصر في الوقت الجاري وخاصة في لقاء أمس مشوفتش أي دور فعال لعبدالله السعيد سواء هجوميًا أو دفاعيًا طوال مباراة منتخب مصر وتوجو والبدري يجب أن يغير وجهة نظره في اللاعب ويوفر البدائل أمثال أفشة أو البحث عن حلول أخرى".