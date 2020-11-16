شكرا لقرائتكم إصابة محمد اللقانى مدرب "طائرة الزمالك" بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب محمد اللقانى مدرب فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك بفيروس كورونا وفقاً لتقارير ومعلومات من داخل فريق الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء فيما لم يُعلن مسئولو النادي أو جهاز الكرة الطائرة بالزمالك بشكل رسمي عن إصابة اللقاني بكورونا ولا عن لاعبين أخرين في الفريق حسبما يتردد عبر مواقع التواصل الأجتماعي "السويشيال ميديا".

وتولى محمد اللقانى، مدرب منتخب الشباب الأسبق للكرة الطائرة، القيادة الفنية للفريق الأول بنادى الزمالك مؤخرا خلفا لحسام عبد العزيز بعد خسارته الدورى والكأس هذا الموسم و لم يحقق فريق طائرة الزمالك أى بطولة هذا الموسم مما دفع الإدارة إلى استعادة اللقانى الذى سبق وقاد تدريب الفريق قبل أن يقود عدد من الأندية الإماراتية خلال الفترة الماضية.