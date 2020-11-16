شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: البدري لم يطلب زيادة راتبه.. وطارق مصطفى سيلحق بالبعثة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، باستقبال منتخبنا الأول في توجو فور الوصول، وقال جمال خلال تصريحات تلفزيونية: "الطائرة الخاصة التي استقلتها بعثة المنتخب قللت من الإرهاق وفندق الاقامة يبعد 15 دقيقة عن المطار، خضعنا لمسحة فور وصولنا وننتظر نتيجتها
واكد: الشعب هنا طيب وكان هناك وفد لنا وصل قبل وصول البعثة بأيام سهل علينا أمور كثيرة وعن امكانية حضور جمهور المباراة قال: حتى الان بدون جمهور الا لو وصل تعليمات جديدة قبل المباراة
وعن عدم سفر طارق مصطفى قال: فوجئنا بانتهاء جواز سفره، وبالفعل توجه اليوم وقام بتجديده وسوف يلحق بنا اليوم.
واختتم كلماته متحدثا عن حسام البدري قائلا: لم يطلب زيادة في عقده ولكن هناك بند بزيادة سنوية
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