شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن التعاقد مع لاعب جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي أسوان في الحصول على توقيع اللاعب المصري عمر يوسف في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ساكافانيس البرتغالى. ويلعب «يوسف» في مركز الوسط المهاجم، حيث تم التعاقد مع اللاعب لمدة ٣ مواسم للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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