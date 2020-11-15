شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعاقد رسميًا مع إبراهيم عبدالقوي قادمًا من سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في التعاقد مع إبراهيم عبدالقوي، لاعب الوسط، بعقد طويل الأمد قادمًا من سموحة خلال فترة الانتقالات الجارية.

وصرح الاعلامي علاء وحيد، بأن لجنة التعاقدات قد أوصت بضم اللاعب في ظل قدراته المميزة سواء بالجانب الدفاعي أو الهجومي ليقوم مسؤولو النادي بإنهاء كافة الإجراءات وسط ترحيب اللاعب بانضمامه لصفوف قلعة الدراويش بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

وأكد علاء وحيد أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان يسعى لتدعيم صفوف الفريق في كافة المراكز سعيًا لوضعه بمكانته المستحقة منافسًا ومتوجًا بالألقاب.

وشدد على أهمية دعم الفريق جماهيريًا في المرحلة القادمة وخاصة في طريقه للصعود للنهائى في البطولة العربية التي تعد الفرصة الوحيدة لحصد بطولة هذا الموسم.