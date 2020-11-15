شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يعلن ضم شقيق جيرفينيو لـ 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، الصفقة الحادية عشر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في إطار خطة تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين الذين طلبهم هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، استعدادًا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وكشفت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن ضم الإيفواري كوامي ألفونسو وشهرته «فونسينيو»، حيث وقع اللاعب، مساء اليوم، على عقود انضمامه للنادي لثلاثة مواسم، في حضور طارق أبوالعينين، نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على الكرة.