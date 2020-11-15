شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يعلن ضم شقيق جيرفينيو لـ 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، الصفقة الحادية عشر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في إطار خطة تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين الذين طلبهم هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، استعدادًا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.
وكشفت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن ضم الإيفواري كوامي ألفونسو وشهرته «فونسينيو»، حيث وقع اللاعب، مساء اليوم، على عقود انضمامه للنادي لثلاثة مواسم، في حضور طارق أبوالعينين، نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على الكرة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,547
-
تعافي
100,946
-
وفيات
6,442
كانت هذه تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يعلن ضم شقيق جيرفينيو لـ 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.