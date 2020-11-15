شكرا لقرائتكم خبر المعيوف يرجح كفة الحراس المحليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الجولات الأربع الأولى من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تفوقا للحارس المحلي على نظيره الأجنبي، رغم قلة الحراس المحليين الأساسيين في الفرق الـ16 بدوري المحترفين.

واستطاع الحراس السعوديون الخروج بشباك نظيفة خلال 7 مواجهات، مقابل نجاح الحراس الأجانب في المحافظة على شباكهم في 6 مباريات من أصل 32 مباراة لعبت في الجولات الماضية.

ويأتي في مقدمة الحراس الأكثر خروجا بـ«كلين شيت» حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف بواقع 3 مباريات، فيما تساوى بقية حراس جميع الفرق محليين وأجانب في الخروج مرة واحدة بشباك نظيفة.

وقد استعانت 10 أندية بحراس مرمى أجانب، فيما منحت 6 أندية الثقة للحارس المحلي.

الهلال، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، القادسية، العين.

أندية حراسها محليون:

الهلال، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، القادسية، العين.

أندية حراسها أجانب:

النصر، الشباب، الرائد، التعاون، ضمك، أبها، الاتحاد، الفتح، الاتفاق، الباطن.

حراس سعوديون خرجوا بالكلين شيت:

عبدالله المعيوف (الهلال): 3 مباريات

ياسر المسيليم (الأهلي): مباراة

محمد الربيعي (الأهلي): مباراة

أحمد الكسار (الفيصلي): مباراة

فيصل مسرحي (القادسية):مباراة

حراس أجانب خرجوا بالكلين شيت: