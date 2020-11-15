شكرا لقرائتكم خبر المعيوف يرجح كفة الحراس المحليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستطاع الحراس السعوديون الخروج بشباك نظيفة خلال 7 مواجهات، مقابل نجاح الحراس الأجانب في المحافظة على شباكهم في 6 مباريات من أصل 32 مباراة لعبت في الجولات الماضية.ويأتي في مقدمة الحراس الأكثر خروجا بـ«كلين شيت» حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف بواقع 3 مباريات، فيما تساوى بقية حراس جميع الفرق محليين وأجانب في الخروج مرة واحدة بشباك نظيفة.
وقد استعانت 10 أندية بحراس مرمى أجانب، فيما منحت 6 أندية الثقة للحارس المحلي.
الهلال، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، القادسية، العين.
أندية حراسها محليون:
الهلال، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، القادسية، العين.
أندية حراسها أجانب:
النصر، الشباب، الرائد، التعاون، ضمك، أبها، الاتحاد، الفتح، الاتفاق، الباطن.
حراس سعوديون خرجوا بالكلين شيت:
- عبدالله المعيوف (الهلال): 3 مباريات
- ياسر المسيليم (الأهلي): مباراة
- محمد الربيعي (الأهلي): مباراة
- أحمد الكسار (الفيصلي): مباراة
- فيصل مسرحي (القادسية):مباراة
حراس أجانب خرجوا بالكلين شيت:
- أرلايو سكايس (الشباب): مباراة
- مصطفى زغبة (ضمك):مباراة
- مارتين كومبانيا (الباطن): مباراة
- مارسيلو غروهي (الاتحاد): مباراة
- أنجوس كاسيو (التعاون): مباراة
- براد جونز (النصر):مباراة
كانت هذه تفاصيل خبر المعيوف يرجح كفة الحراس المحليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.