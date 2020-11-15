شكرا لقرائتكم شاهد.. محمد صلاح على شواطئ الجونة فى رحلة التعافى من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة للنجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى ومنتخب الفراعنة، خلال جلوسه على أحد الشواطئ بمدينة الجونة، وذلك فى رحلته للتعافى من فيروس كورونا، الذى أصيب به مؤخراً ومنعه من المشاركة مع منتخب مصر فى مباراتى توجو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.



محمد صلاح

وكشف مصدر مقرب من محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، أنه سافر إلى الجونة بناء على طلبه عبر سيارة مُعقمّة، وأنه سيقيم هناك فى فيلا على البحر، وأوضح المصدر أن محمد صلاح سيقيم فى الجونة لمدة 4 أو 5 أيام قبل عمل مسحة جديدة والكشف عن شفائه من كورونا أو عدمه، موضحا أنه فى حالة جيدة ولم تظهر أى أعراض عليه، ويأتى سفر نجم منتخبنا الوطنى للجونة لاستكمال فترة العزل الطبى هناك، وذلك بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحى والحصول على موافقتهم.

وحصل نجم ليفربول الإنجليزى على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى فى الجونة، وسيُجرى اللاعب مسحة طبية جديدة فى أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.

وكان الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قال أنه تلقى مكالمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من أجل رعاية محمد صلاح، مؤكدا أن اللجنة قامت بتقييم الحالة وكان يعانى من بعض الآلام فى الجسم، ولكن حالته الصحية مستقرة، وسيجرى مسحة نهاية الأسبوع.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن اللجنة شرحت للاعب حالته الصحية، واللاعب لن يسافر إلى الخارج وفى اليوم الخامس بداية من بداية العلاجى سيجرى مسحة طبية أخرى".