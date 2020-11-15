قناة الزمالك تستعرض الصفقات الجديدة واحتياجات الفريق

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جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، ان الفريق الأبيض يعمل من أجل تدعيم صفوف الفريق في الوقت الحالي، لكن الإعلان عن الصفقات بشكل رسمي مؤجل حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي 27 نوفمبر الجاري.

وتابع الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي على فضائية "الزمالك"، أن هناك اتجاه لعودة أحمد أبو الفتوح المعار من نادي سموحة، إضافة إلى محمد أشرف روقا لتدعيم صفوف الفريق بعد نهاية اعارة كل منهما

وأكمل نجم الزمالك السابق: "كاسونجو قد يرحل عن الفريق أو يبقى، حميد أحداد قد يعود للفريق في الموسم المقبل خاصة أنه في الموسم الأول له لم يكن قد اعتاد على الإقامة خارج المغرب لكنه في الوقت الحالي اكتسب مزيد من الخبرة ويمكن أن يفيد الفريق."

وتابع: "الزمالك يفكر في مدافع أيمن وقلب دفاع ولاعب وسط مدافع بخلاف روقا ومهاجم أجنبي بجانب مهاجم محلي من الدوري المصري حسب موقف مصطفى محمد."

وكشف الغندور أن الزمالك كان يفكر في إمكانية ضم عمر خربين لكن الأمور المادية جعلت إدارة النادي تصرف النظر عن التعاقد معه، وتفكر في خيارات أخرى، موضحا أن هناك محاولات من أجل تجديد عقد فرجاني ساسي، وتمديد عقد المغربي أشرف بنشرقي لأنه أصبح أيقونة من أيقونات الزمالك.