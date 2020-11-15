شكرا لقرائتكم حازم إمام مهدد بالغياب عن الزمالك أمام الأهلى بنهائى أفريقيا بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه حازم إمام الظهير الأيمن لنادى الزمالك، شبح الغياب عن مواجهة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى على ستاد القاهرة الدولى، بعد أن تأكدت إصابة اللاعب بفيروس كورونا، وكشف مصدر مطلع بالأبيض، أن حازم يتواجد فى عزل صحى فى الوقت الحالى، حيث تتم متابعة حالته بعدما كان هناك تفضيل بعدم إعلان أى أمر يخصه انتظارًا لنتيجة المسحة الطبية الجديدة التى سيخضع لها اللاعب من جديد.

مواجهة الأهلى والزمالك فى قمة نهائى أفريقيا تقام بعد 12 يومًا من الوقت الحالى، وهى الفترة التى قد تكون غير كافية لتعافى حازم إمام من فيرس كورونا، خاصة وإن هناك بعض الحالات التى تستوجب التواجد فى الحجر الصحى لمدة أسبوعين، وأن كان ذلك سيتحدد في غضون الأيام المقبلة وفقا للبرنامج العلاجي الذى يخضع له اللاعب.