شكرا لقرائتكم هانى رمزى: محمد هانى جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام الزمالك بنهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هانى رمزى نجم النادى الأهلى السابق، أن محمد هانى ظهير أيمن الفريق الأحمر، لن يغيب عن مباراة فريقه فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجارى، بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى الركبة خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة أمام توجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وقال هانى رمزى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلى: الاصابة التى تعرض لها محمد هاني، سبق وتعرضت لها من قبل أيضاً، هى إصابة رخمة ولكن لن يغيب أكثر من أسبوع مع التدريبات التأهيلية وسيلحق بمباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وطلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تقريراً من طبيب الفريق الدكتور خالد محمود عن محمد هاني بعد إصابته بجزع في الركبة خلال تواجده مع المنتخب الوطني الأول في مباراة توجو أمس، السبت، باستاد القاهرة في تصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2022)، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، وهي الإصابة التى جعلت جهاز المنتخب بقيادة حسام البدري يستبعد اللاعب من مباراة العودة أمام توجو بعد غد الثلاثاء بتوجو.

ويخضع محمد هاني لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الركبة، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن اللاعب سيتواجد بعد غد الثلاثاء في الأهلي من أجل الخضوع لفحص طبى، على أن يحدد الجهاز الطبي للفريق موعد عودته للتدريبات.