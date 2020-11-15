شكرا لقرائتكم طارق مصطفى ينهى إجراءات تجديد جواز سفره ويلحق ببعثة المنتخب في توجو غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى طارق مصطفى مدرب عام منتخب مصر إجراءات تجديد جواز سفره ومن المقرر ان يلحق ببعثة الفراعنة في توجو غدا الاثنين بعدما تخلف عن السفر مع بعثة الفراعنة اليوم الأحد الى توجو بعدما فوجيء طارق مصطفى بانتهاء جواز سفره، قبل إقلاع الطائرة ليتخلّف عن السفر مع الفريق وينجح في الساعات الماضية في إنهاء إجراءات تجديده، على أن يلحق بالبعثة غدا.

ويلتقي منتخب مصر مع توجو بعد غد الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا ، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس بإستاد القاهرة