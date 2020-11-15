شكرا لقرائتكم مران المصري .. أموتو ينتظم في التدريبات الجماعية وإيميكا يتدرب منفردا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم النيجيري أوستين أموتو مهاجم المصري في المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم بشرم الشيخ ، كان اللاعب قد أدى مرانًا منفردًا على هامش مران الأمس نظرًا لوصوله قبل المران بساعات قادمًا من نيجيريا، وظهر اللاعب بمستوى فني وبدني جيد للغاية استحق معه إشادة علي ماه المدير الفني للفريق.



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فيما خضع النيجيري ايزي ايميكا نجم خط وسط الفريق، لمرانُ منفرد مع مدحت مختار أخصائي التأهيل على هامش الحصة التدريبية للفريق والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ ، كان اللاعب قد وصل إلى شرم الشيخ في ساعة مبكرة من صباح اليوم قادمًا من نيجيريا حيث كان يقضي أجازته السنوية والتي استمرت لنحو أسبوعين ، وفور انتهاء مرانه المنفرد خضع اللاعب كذلك لتدريبات التأهيل والاستشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ، فيما سينتظم اللاعب في المران الجماعي للفريق اعتبارًا من غدٍ الاثنين.

كما واصل علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري تركيزه على النواحي الخِططية والتكتيكية خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ ، حيث شهدت التقسيمة المصغرة التي اُختتم بها المران العديد من التدخلات الفنية لعلي ماهر لتلقين لاعبيه عدد من التعليمات الفنية المتعلقة بالانتشار في الملعب والربط بين الخطوط الثلاثة وكذا التحرك بدون كرة وتكثيف الضغط الهجومي على مرمى المنافس.