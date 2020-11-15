شكرا لقرائتكم بيراميدز يغرم محمد فاروق 50 ألف جنيه بسبب الصفقة التبادلية مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى بيراميدز توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على محمد فاروق جناح الفريق الكروى الأول، بعد الحديث عن الصفقة التبادلية مع الأهلى بانتقاله لصفوف المارد الأحمر مقابل انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز،وكشف مصدر مسئول في بيراميدز إن الإدارة قررت تغريم محمد فاروق 15% من قيمة راتبه الشهرى، والتى تقدر بـ 50 ألف جنيه، بعد أن أجرى اللاعب مكالمة هاتفية أمس، السبت، مع أحد البرامج الرياضية، تحدث فيها عن مفاوضاته مع الاهلي وهو ما اعتبرته إدارة بيراميدز إختراق للحظر الإعلامى المفروض على اللاعبين.

وتقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، والمثير أن الإدارة الحمراء وافقت على الأمر، إلا أنهم اشترطوا أن يكون المقابل انضمام لاعب من بيراميدز للأهلى وتم اختيار محمد فاروق، وهو الأمر الذى رحبت به إدارة بيراميدز، ومن المقرر لإعلان عن الصفقة بشكل رسمى بعد انتهاء المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

وكان مسئولو الأهلي رفضوا مقترح بيراميدز بدخول أحمد الشناوي ضمن الصفقات التي يضمها الفريق الأحمر من بيراميدز هذا الموسم، حيث أكد مسئولو الأهلي أن الحراسة ليس ضمن الأولويات في المراكز المطلوبة للتدعيم، بالإضافة لوجود تحفظ فني على أداء أحمد الشناوي، حيث يملك الثنائي محمد بسام ومحمود جاد فرصا أفضل حال استقرار الأهلي على ضم حارس مرمي جديد، في الوقت الذي رفض بيراميدز مقترح الأهلي بضم البوركيني إيريك تراوري نجم بيراميدز في صفقة بيع أحمد الشيخ، ليتم الاتفاق في النهاية أن تكون الصفقة الأولي بين الجانبين انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز وانتقال محمد فاروق للأهلي في صفقة تبادلية.