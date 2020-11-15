شكرا لقرائتكم إصابة حازم إمام بفيروس كورونا واللاعب يخضع للعزل من يوم الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب حازم إمام كابتن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بفيروس كورونا المستجد، ويعاني اللاعب من ارتفاع في درجة الحرارة وفقدان لحاسة التذوق وكحة، لاعب الزمالك تعامل معها على انها كورونا وقام بعزل نفسه منذ أمس الأول.

ويخضع حازم إمام لمسحة جديدة الثلاثاء أو الأربعاء المقبل لتحديد ما إذا كان تعافى من الفيروس من عدمه، ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب إستاد القاهرة الدولي، لأول مرة في تاريخ البطولة أن يجمع النهائي بين فريقين من دولة واحدة.

ويعتمد على اللاعب أحمد عيد في مواجهتي الفريق الأبيض الأخيرتين أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ذهابا وإيابا والتي حسمها الزمالك لصالحه بواقع 1-0 في الدار البيضاء بالمغرب و 3-1 في القاهرة ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1، حيث قدم أحمد عيد مردودا طيبا في المواجهتين ونال إشادة الجميع وعلى رأسهم المدير الفني للفريق.