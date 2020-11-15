شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعلن ضم إبراهيم عبد القوي لاعب سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد النادي الإسماعيلي مع إبراهيم عبد القوي لاعب وسط سموحة خلال فترة الانتقالات الجارية ، بعدما أوصت لجنة التعاقدات في الدراويش بضم اللاعب في ظل قدراته المميزة سواء بالجانب الدفاعي أو الهجومي ليقوم مسئولو النادي بإنهاء كافة الإجراءات وسط ترحيب اللاعب بانضمامه لصفوف قلعة الدراويش بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح ، ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لتدعيم صفوف الفريق في كافة المراكز سعيا لوضعه بمكانته المستحقة منافسا ومتوجا بالألقاب.

وينتظر الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف ، ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.