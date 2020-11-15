شكرا لقرائتكم عبد القادر سعيد يتوج بذهبية الجائزة الكبرى للفروسية في بلجيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد الفارس العالمي عبد القادر سعيد لاعب المنتخب الوطني للفروسية المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبري ببلجيكا أحدي أقوي البطولات العالمية في اللعبة..وكان الفارس المصرى بعد القادر سعيد قد فاز ببرونزية الفروسية فى دورة ألعاب البحر المتوسط بعد شوط ترجيحى قوى أكمل فيه الدورة بـ 4 نقاط جزاء وبزمن 42.69 ثانية بفارق 0.02 ثانية عن الفارس الفرنسى صاحب الميدالية الفضية الذى أكمل دورته بـ 4 نقاط جزاء أيضا وبزمن 42.67 ثانية.

ويعد عبد القادر من العناصر الأساسية لمنتخب مصر للفروسية ومن الفرسان الذين يدعمهم الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب، وينظم له العديد من المعسكرات التدريبية فى أوروبا للإعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.