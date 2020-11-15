شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الدوخي: جولة مبشرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف عمار الدوخي، لاعب الشعب السابق والمحلل الفني الجولة الأولى بأنها جيدة وتبشر بالخير، وقال: «عدد الأهداف والنتائج تؤكد أننا موعودون بالإثارة وبمستويات جيدة، فكل المباريات انتهت بالفوز، ولا يوجد تعادل وهذا شيء جيد بالتأكيد».

وأضاف: «فوز الإمارات على الذيد متوقع، والصقور أفضل فريق في البطولة وهو مرشح للصعود مبكراً وأرشح أيضاً دبا الفجيرة للصعود وأرى أنهما الأفضل الأكثر خبرة، وهناك فرق البطائح العروبة والحمرية والحصن هي مرشحة أيضاً، لكن أعتقد بأن حظوظ الإمارات ودبا أكبر».

وتابع: «الذيد لم يفز في الكأس وبدأ الدوري بالخسارة وأعتقد بأن هناك علامات استفهام كبيرة على الفريق، ويفترض أن تكون نتائجه أفضل، لا أدري أين الخلل، لكن الإدارة والمدرب واللاعبون عليهم أن يجلسوا ويراجعوا الوضع لأن الذيد فريق لديه إمكانات يجب أن يكون منافساً».

واعتبر الدوخي، أن فوز البطائح على الحمرية ليس مفاجأة، مبيناً أن المباراة كانت مفتوحة على كل الاحتمالات.

وعن الحمرية قال: «نتائجه ليست جيدة سواء في الكأس أو في الدوري، وأعتقد بأن الإدارة لم تقصر قامت بعملها ووفرت كل شيء للمدرب وأرى أن المدرب غازي الغرايري وبحكم وجوده لفترة طويلة يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى ثم اللاعبين».