سفير مصر في توجو: أداء مصر في الذهاب زاد من آمال أصحاب الأرض في لقاء العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- علي البهجي:

أكد حسام حسين سفير مصر في توجو، أن الأداء الذي قدمه المنتخب المصري مساء أمس أمام نظيره التوجولي زاد من آمال توجو في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة العودة.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا، مساء أمس السبت، على توجو بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأضاف حسين في تصريحات تلفزيونية، إن سقف آمال منتخب توجو زاد وارتفع بعد النتيجة التي حدثت في لقاء الجولة الثالثة والخساة بهدف فقط.

وأوضح، أن المنتخب توجو جاء إلى مصر وتوقع الخسارة بنتيجة كبيرة أمام المنتخب المصري في الجولة الثالثة، لكن ما حدث هو الخسارة بهدف دون رد، والفريق كان قريب من الخروج بالتعادل.

وأتم تصريحاته:" المنتخب المصري وصل مساء الأحد، وعمل مسحة طبيبة لفيروس كورونا، وسيخوض المران يوم الإثنين على الملعب الذي سيقام عليه اللقاء".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط خلف جزر القمر برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد توجو في المركز الأخير بنقطة واحدة.