مصدر يكشف لمصراوي.. هل يلحق محمد هاني بنهائي دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محمد هاني لاعب النادي الأهلي، إصابته بجزع في القدم من الدرجة الأولى خلال مواجهة منتخب مصر أمام توجو، أمس السبت.

مصدر -تحفظ على ذكر اسمه- أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إصابة هاني بالجزع تأكدت، مع الإشارة إلى إمكانية مشاركته في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر، أن محمد هاني قد لا يحتاج إلى فترة طويلة للتعافي من الإصابة، مما يدعم فرص تواجده في اللقاء النهائي للمسابقة الأفريقية أمام الزمالك.

وتعرض هاني للإصابة خلال مواجهة مصر أمام توجو بالجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا باستاد القاهرة، ليغيب عن السفر مع الفراعنة لخوض لقاء الجولة الرابعة بتوجو يوم الثلاثاء القادم.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، في المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي.