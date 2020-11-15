وصول بعثة المنتخب استعدادًا لمواجهة توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وصلت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، في ساعة متأخرة من اليوم الأحد، إلى توجو على متن طائرة خاصة استعدادًا لخوض منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن جميع أفراد البعثة خضعت لمسحة طبية، حيث يترأس البعثة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ويرافقه جمال محمد علي نائب اللجنة.

ومن المقرر أن يعود المنتخب المصري لمواجهة نظيره التيجولي يوم الثلاثاء المقبل في لقاء من المقرر أن يأتي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

واستطاع المنتخب المصري أن يفوز أمام توجو أمس السبت بهدف دون رد في لقاء من الجولة الثالثة من التصفيات.

ويغيب عن بعثة المنتخب الثلاثي محمد صلاح بسبب إصابته بفيروس كورونا ومحمد هاني بسبب إصابته جزع في القدم إلى جانب غياب عمرو السولية للإيقاف بسبب تراكم بطاقات الصفراء.

ويأتي المنتخب المصري في المجموعة السابعة حيث يأتي الترتيب كالتالي: منتخب جزر القمر (8 نقاط) - منتخب مصر (5 نقاط) - منتخب كينيا (3 نقاط) - منتخب توجو (نقطة).

وكان منتخب جزر القمر افتتح مباريات الجولة الرابعة بالفوز على كينيا بنتيجة (2-1).