مصدر يوضح لمصراوي حقيقة إصابة حازم إمام بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر، أن اللاعب حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، سيجري مسحة طبيبة للتأكد من حقيقة إصابته بفيروس كورونا.

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن حازم إمام غاب عن مران الفريق اليوم الأحد، بعد ظهور أعراض الإصابة عليه.

وأشار إلى أن حازم إمام دخل في عزل منزلي منذ ظهور الأعراض، ليُجري مسحة الإثنين للكشف عن حالته.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي والمقررة يوم 27 نوفمبر الجاري.